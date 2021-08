Le 1er juin 1997, voilà une date que n’oubliera jamais Christophe Kinet. Ce jour-là, le Germinal Ekeren affronte le Sporting Anderlecht en finale de la Coupe de Belgique. Dans les rangs des rouge et jaune, on retrouve un certain Christophe Kinet. “Je me souviens encore des jours qui ont précédé cette finale, l’excitation qui grandissait au fur et à mesure que l’on se rapprochait du jour du match. Nous étions l’outsider face au grand favori anderlechtois mais nous avions les armes pour créer la surprise”, se rappelle l’actuel entraîneur de Jodoigne.

À l’époque, Christophe Kinet n’a que 22 ans, mais il peut compter sur l’appui des cadres du noyau de l’époque. “Le jour même, j’étais mêlé entre nervosité, envie de bien faire et motivation excessive. (...)