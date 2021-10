La Brabançonne Romina Ciappina retrouvera un club qu’elle connait bien avec Keltern.

Braine est donné comme favori de sa 32e rencontre d’EuroCup. Mais Keltern, où officie en tant qu’assistante-coach la Brabançonne Romina Ciappina, ne vient pas en victime consentante. Et les championnes allemandes ont des arguments à faire valoir…

Avec trois défaites d’affilée en une semaine, on pourrait penser le moral germanique en baisse voire en berne. “Ce n’est pas évident pour le moment. Parce que notre équipe a changé et que les matchs se succèdent”, concède Romina Ciappina. Tout n’est pas négatif dans ces revers. “Quand un match se termine, un autre se profile 3-4 jours après mais l’ambiance est bonne dans le groupe. Et puis il y a des circonstances de match aussi. Face à Londres, on encaisse un triple assassin de Johannah Leedham en fin de match. Contre Hannovre, on est cette fois battu au buzzer et pour notre défaite à Reinhland Lions, je n’ai rien dit pendant le match mais j’ai rarement pesté de la sorte au sujet de l’arbitrage.” (...)