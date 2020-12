Les dames de Fred Dusart avaient des raisons de se méfier des Phantoms qui leur avaient mené la vie dure en finale de Coupe de Belgique début octobre (67-71). « Compte tenu de ce qu’on avait proposé lors cette finale, o n n’a pas abordé cette rencontre de façon tranquille » observait le coach Dusart.



Après la domination de Namur au rebond offensif le week-end passé, c’était l’un des points d’attention noté par le staffing coach. " On en a concédé 7 ce soir. Chaque fois, on ajoute un élément que l’on doit maîtriser. "





On peut compter et on fait confiance à tout le monde dans l’équipe. Le seul truc qui peut arriver, c’est que toutes les joueuses passent au travers. Ramette n’avait joué que 9 minutes à Namur à cause des fautes sifflées. Elle a démarré ici car Marjorie Carpreaux a eu une petite inflammation au pied. » Les 4 points, 4 passes, 4 rebonds et 3 interceptions de Ramette traduisent mal l’implication tout du long et le fighting-spirit de l’ancienne Malinoise du SKW.

Le mentor a fait tourner notamment au niveau de la distribution sans que le niveau général ne baisse. «» Les 4 points, 4 passes, 4 rebonds et 3 interceptions de Ramette traduisent mal l’implication tout du long et le fighting-spirit de l’ancienne Malinoise du SKW. Les Castors se déplacent à Liège Panthers le 2 janvier. Des Liégeoises qui l’ont emporté avant la Noël 74-53 contre les Phantoms également. "C’est une équipe mobile et difficile à jouer dans sa salle. Je n’oublie pas non plus que Maxu Lisowa nous avait offert la victoire là-bas au buzzer l’an dernier."

CASTORS BRAINE 87

PHANTOMS BOOM 56 Quarts : 33-12, 18-14, 18-13, 18-17.

Castors : 30/66 (3x3), 24/28 LF, 50 reb., 20 ass., 12 ftes. Hambursin 0-3, Aertssens -0, RAMETTE 2-2, Carpreaux 0-0, Kapenga 0-0, BRCANINOVIC 18-2, De Souza 4-6, Samsam -0, LISOWA 6-9, STARLING 6-2, KRESLINA 5-2, ALEXANDER 10-10.

Boom : 20/63 (5x3), 11/12 LF, 30 reb., 12 ass., 18 ftes. Ndiribe 2-5, Daelemans -3, VAN BUGGENHOUT 7-4, GOYVAERTS 4-4, Van Eupen 4-0, JORIS 0-7, BELL S. 0-2, Van Hoof 4-2, Apers -0, LAUWERS 0-0, Habibatou -0, Bell E. 5-3.

Sans Touré et avec Alexander depuis lors, les Brainoises progressent au plan du collectif. C’est quasi la même équipe mais son comportement a évolué vers davantage d’homogénéité. Au bout d’un premier quart dominé de bout en bout, Bracaninovic (12 points) et ses partenaires avaient déjà course gagnée : 33-12.Moins démonstratif et avec une efficacité variable (notamment face à la zone), le groupe poursuivra la course en tête (51-26 ; 20e et 69-39 ; 30e). Après une piqure de rappel anversoise (0-8), Braine conclura sur une note positive en l’emportant largement : 87-56. «