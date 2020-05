Ciryl Rosy après sa signature à Visé: "Mon rêve, c’est de vivre du football" © Moisse Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny

Le Rebecquois veut poursuivre sa progression sous les ordres de José Riga à Visé.



Arrivé en provenance de Walhain, Ciryl Rosy ne sera resté qu’une saison à Rebecq. Une saison que le médian aura marqué de son empreinte au sein d’une équipe qui aura fait parler d’elle aux quatre coins de la Belgique, notamment grâce à sa campagne exceptionnelle en Coupe de Belgique. Avec comme cerise sur le gâteau, un 1/8e de finale de Coupe de Belgique à Sclessin, face au Standard de Liège.



Grâce à ce joli parcours, et notamment son but de l’exploit inscrit au Cercle de Bruges, Ciryl Rosy s’est fait remarquer et était donc très convoité en cette période de mercato. Finalement, ce mardi, il a annoncé son transfert à Visé, club de D1 amateurs. "Cela fait déjà quelques années que je souhaite franchir un palier et remonter en D1 amateurs. La saison dernière, j’avais refusé une proposition de Heist, tout comme je l’avais fait avec Châtelet un an plus tôt. Cette fois-ci, je devais me lancer. D’autant que Visé est dirigé par un coach avec beaucoup d’expérience et un projet qui me motive", confie le désormais ex Rebecquois.



De son passage à Rebecq, Ciryl Rosy ne retient que du positif. "Nous avons réalisé un beau parcours en championnat et vécu une aventure exceptionnelle en Coupe de Belgique. Mais j’avais aussi prévenu le directeur sportif de Rebecq dès le début de la saison que mon ambition était de rejoindre la D1 amateurs au terme de la saison."



A Visé, Rosy espère pouvoir poursuivre sa progression. "Le coach José Riga dispose d’un sacré CV, il a coaché le Standard et je sais qu’il pourra me faire progresser. La D1 amateurs sera une découverte pour moi, j’aurai besoin d’un peu de temps pour m’adapter mais j’ai le niveau pour la D1 amateurs."



Une étape de plus avant d’autres dans sa carrière? "Mon rêve, c’est de vivre du football et donc jouer au meilleur niveau."