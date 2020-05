La saison ne comptera que, au maximum, 4 manches. Il n’y aura donc pas de classement général.

Les organisateurs du Challenge du Brabant wallon ont confirmé qu’il n’y aurait pas de classement général cette saison, au vu des annulations en cascade. Et donc pas de soirée de clôture par la même occasion.

A ce jour, seules trois manches ont pu avoir lieu, à Nivelles, La Hulpe et Lillois. À l'exception de la manche de Nil-Saint-Vincent le 22 août, toutes les autres ont été annulées. "Aucune épreuve ne sera reportée en septembre par solidarité et peut-être par obligation", confirme l’organisation.



Sart-Risbart, qui devait clôturer la « saison » le 5 septembre a d’ores et déjà signifié que le rendez-vous n’aurait pas lieu.

"Vous n’imaginez même pas comme nous sommes tristes de ne plus pouvoir organiser les épreuves de jogging du Brabant wallon prévues, même si nous n’avons pas le choix et que nous devons évidemment respecter les règles bien compréhensibles imposées par le Conseil National de Sécurité", ajoute l’organisation

À noter que les inscriptions au Challenge pour la saison 2020 vaudront pour 2021, sauf si les coureurs souhaitent être remboursés.

Quid pour 2021 ?

Le Challenge du BW veut déjà penser à la saison 2021. Qui nécessitera plus que probablement des adaptations dans l’organisation et les comportements.



"La question fondamentale qui se pose est de savoir comment nous allons pouvoir, en 2021, organiser des joggings sans mettre en danger la santé de tous : joggeurs, aidants, bénévoles et leur famille. Mais nous allons y réfléchir très sérieusement, écouter tous les avis autorisés, pour nous engager autrement sans aucun doute… Il va certainement falloir tout repenser, à commencer par l’accueil, le départ, les ravitaillements, les prises de temps…"