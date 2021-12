Je me permets de revenir vers vous car il me semble que malheureusement nous ne sommes pas entendus par nos instances, nous sommes seuls face à cette pandémie qui ronge notre quotidien au club. Aujourd’hui, vous connaissez parfaitement la situation sanitaire dans laquelle nous vivons, ainsi que toutes les restrictions qui en découlent. Bizarrement, nos libertés, nos sorties sont contrôlées. Nos quarantaines doivent être scrupuleusement respectées, nos écoles vont fermer mais qu’en est-il pour nous, clubs de sport ? Rien… On se sent seul, très seul. On nous inonde de protocoles, compliqués à déchiffrer, impossibles à mettre en pratique. Nos parents, nos affiliés ne comprennent pas pourquoi on exige le CST alors que certains clubs ne le demandent pas. On doit équiper nos installations de détecteurs de CO2. Nos équipes premières sont décimées par les quarantaines ou le Covid. Nos bénévoles sont à bout de souffle, ils préparent durant des mois des organisations, des festivités et se les voient annuler quatre jours avant. Il n’y a plus personne, durant la semaine, durant le week-end, partout où je vais les buvettes sont vides. Heureusement nous arrivons à continuer la formation de nos jeunes qui restent la priorité du club, les enfants sont notre moteur car eux ne se plaignent pas, ne râlent pas, ne nous en veulent pas. Ils souhaitent simplement pratiquer leur passion sereinement. Si malheureusement, on nous impose des contraintes épuisantes, ne serait-il pas nécessaire d’en appliquer aussi chez nous. À commencer par nos équipes séniors ? C’est une question que je me pose…".

Voilà le message que nous a transmis Claudio Mariella, le président, inquiet, du FC Genappe. (...)