Le padel, c’est LE sport à la mode. À mi-chemin entre le tennis et le squash, ce sport que l’on pratique à quatre dans un terrain entouré par des parois transparentes en extérieur a connu un véritable boom ces derniers mois. L’un des rares effets positifs de la crise sanitaire qui a vu de nombreux sportifs privés de leur sport favori se diriger vers le padel.

Une vague sur laquelle l’ASBL Padel Events a su surfer, pour lancer la Padel Events Academy, sur une idée de François Azzola et Clément Geens, deux joueurs de tennis séduits par le padel. "Avec François, un ami d’enfance, nous souhaitions lancer notre académie. Nous avons alors rencontré Jean-Yves Mercier qui est le président de Padel Club et directeur du centre sportif Jean Moisse à Mont-Saint-Guibert, et son associé Xavier Descampe. Ils avaient l’infrastructure, nous avions l’idée, nous nous sommes donc lancés à quatre dans ce projet d’académie il y a quelques mois", explique Clément Geens.