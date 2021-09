Depuis qu’il évolue à Meux, on voit logiquement moins Clément Moors sur les pelouses du Brabant wallon mais l’ancien attaquant de Wavre et Walhain réside toujours à Orbais avec un regard éclairé sur ce qui se passe dans sa province.

Comment va Clément Moors ?

"Il va bien, la petite famille aussi et les enfants grandissent. On a bien digéré la période Covid et on est de retour dans le vif du sujet. À Meux, on a repris de façon officielle à la mi-juillet mais on avait déjà eu droit à des séances libres en mai. On est reparti sur de bonnes bases et j’ai l’impression que les problèmes liés au Covid sont déjà très loin. On n’y pense en tout cas plus."

Avec un bilan de 8/12, Meux est toujours invaincu. Quelles sont vos premières impressions sur ce début de saison ?

"Le bilan est très bon, d’autant plus qu’une page s’est tournée à Meux avec l’arrivée de Laurent Gome pour succéder à Marco Casto. Le coach a gardé tout ce qui était bon en y ajoutant sa petite touche et les résultats sont là. Et encore, lors de nos deux matches nuls à Stockay et contre Solières, nos adversaires ont égalisé à la 90’. Dommage sinon le bilan aurait été parfait." (...)