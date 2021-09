Le joueur est satisfait de la manière dont tourne l'équipe.

Après ses deux victoires lors des deux premières journées de championnat, Rebecq est tombé la semaine dernière face à Hamoir. Une défaite 0-2 pas vraiment appréciée par le staff et les joueurs eux-mêmes. "Le résultat était négatif et le jeu proposé ne correspondait pas à ce qu’on sait faire de mieux. Nous aurons à cœur de nous rattraper et de rectifier le tir ce samedi face à Ganshoren", confie Constant Delsanne.

Le défenseur rebecquois s’attend toutefois à un match délicat à négocier face à une équipe de Ganshoren qui a bien relevé la tête le week-end dernier en s’imposant 0-3 sur la pelouse de la Real. "Un peu comme c’est le cas chaque week-end en D2, on s’attend à un match assez physique, face à une belle petite équipe de Ganshoren. Ils possèdent de bons joueurs, il faudra mettre son bleu de travail et afficher la mentalité Rebecq pour espérer réaliser un bon résultat." (...)