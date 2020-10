Pandémie oblige, à l’instar de nombreuses autres fédérations, celle de rugby a été contrainte de chambouler le programme de ses championnats en tenant compte des contraintes financières des clubs et des fenêtres internationales.





Cette saison exceptionnelle en soi, espérons-le, sera disputée sous forme de poules, à l’exception des divisions régionales et chez les jeunes. Une saison réduite au niveau du calendrier puisque la phase régulière comprendra 10 journées, soit 8 matchs par équipe (deux poules de cinq équipes). À l’issue de la phase classique, les deux premiers de chaque poule joueront les demi-finales de playoffs (13 et 14 février), les finales sont programmées le 27 février pour autant que les instances fédérales ne modifient pas la formule programmée au sortir des matches de poules.





Chez les élites de la D1 Seniors, La Hulpe, Soignies, l’ASUB, Boitsfort et le RFC Liégeois composeront la poule A alors que Dendermonde, le Kituro, le ROC, Audenarde et Frameries évolueront dans la poule B. Le champion connu, les clubs entameront, en mars et avril, la valse des matches de Coupe.