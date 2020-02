La Coupe de Brabant est au programme ce week-end avec les quarts de finale francophones.

A ce stade de la compétition, il ne reste plus que des équipes issues de première provinciale. Parmi elles, Lasne Ohain, finaliste il y a trois ans, compte bien jouer le coup à fond pour sortir Saint-Josse.commence Christophe Collaerts.

Le coach de Lasne Ohain sait aussi que son équipe aura fort à faire face à une formation de Saint-Josse toujours engagée dans la course au titre en championnat. "Si nous retrouvons les valeurs qui nous ont permis de réaliser un bon début d’année, notamment marqué par une victoire à Saint-Josse, nous pouvons espérer atteindre la demi-finale. Je suis content de jouer ce match à domicile, c’est un avantage."

D’autant que la Coupe, elle réussit plutôt bien à Lasne Ohain ces derniers temps. Et notamment il y a trois ans lorsque l’équipe s’était hissée en finale. "On en parle toujours, de cette folle aventure d’il y a trois ans, et on espère revivre ça un jour. C’est une source de motivation pour beaucoup de joueurs qui ont vécu cette belle aventure."

Un parcours marqué par plusieurs qualifications aux tirs au but. "C’était quelque chose de fantastique mais l’ironie du sort a voulu que nous perdions la finale aux tirs au but. Cette année, ce serait bien de nous qualifier sans passer par cette étape."

La défaite en finale il y a deux ans trotte-t-elle toujours dans les têtes ? "On en parle souvent, on se dit que c’est dommage. D’un côté, ça nous laisse des regrets mais dans ma tête, c’est plus un beau souvenir qu’un regret."

Collaerts a rempilé pour une 6e saison

D’un point de vue plus personnel, Christophe Collaerts a rempilé pour une 6e saison à Lasne Ohain. "C’est un club dans lequel je peux travailler de manière totalement sereine, où tout le monde est derrière moi, comme l’a prouvé notre début de saison où les points manquaient mais où le club ne m’a pas mis dehors, ce qui aurait été le cas ailleurs. J’ai envie d’un jour coacher à l’échelon national et ce serait beau de découvrir tout ça avec Lasne Ohain."