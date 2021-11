Grez, Lasne-Ohain et Uccle avaient déjà fait le travail il y a deux semaines en se qualifiant brillamment pour les demi-finales de la Coupe du Brabant. Il ne restait donc plus qu’une seule inconnue et elle a été levée hier après-midi dans un duel entre deux équipes qui se connaissent parfaitement puisqu’elles se sont déjà affrontées en ouverture de championnat en P2 (2-2).

Si l’affiche était alléchante et augurait d’un bon spectacle, la réalité du terrain fut tout autre et les spectateurs présents en bordure de stade n’ont certainement pas assisté au match du siècle.