L’épreuve de La Hulpe continue son chemin grâce au Cepal.

Ce samedi, le jogging du Fond des Ails, seconde manche du Challenge du Brabant wallon, se tiendra à la Hulpe, avec pour cadre un magnifique tracé qui traverse la propriété du château local, le musée Folon et qui bénéficie également d'un formidable écrin de nature grâce à la forêt de Soignes et sa célèbre côte du fond des Ails!

Il s'agira de la 7e édition rendue possible grâce à la reprise en main du Cepal. L'an dernier, Marc Timmermans, alors encore organisateur, avait manifesté son souhait de passer la main. Club voisin, déjà impliqué dans l'aide organisationnel de l'événement en tenant le bar, le Cepal a répondu présent. "On ne reprend rien mais on poursuit ce qui est déjà mis en place en nous associant aux Tendons Détendus, le club local très impliqué dans l'organisation", confirme Joe Declercq (Cepal)