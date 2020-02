L'ouverture de la saison cycliste aura lieu ce week-end dans l'Est du Brabant wallon/

C'est ce dimanche que la saison cycliste officielle reprendra ses droits en Belgique. Le Brabant wallon ne sera pas en reste puisque le club Perwez Cyclistes propose, comme il en a l'habitude, de mettre sur pied le championnat des clubs.

En principe, cette organisation se déroule le week-end précédent la reprise officielle mais, cette année, cela tombera en même temps que le début du calendrier classique. Pour certains, il risque d'y avoir moins de participants à l'épreuve car il y aura forcément plus de concurrence. Pour d'autres, au contraire, la majorité des coureurs préfèrent reprendre à la date officielle et donc, il devrait y avouir du monde, à Ramillies, dans l'Est du Brabant wallon, pour l'ouverture avec le mémorial Briers du nom de ce bénévole totalement investis, décédé voci peu.

C'est un circuit dénué de difficulté, d'un peu plus de cinq kilomètres, qui est proposé aux participants. Le vent risque cependant de jouer un rôle car le parcours est très exposé, sur ces routes de campagne. A 12h30, les cadets, juniors et dames disputeront leur course sur un peu plus de 45 kilomètres (9 tours) alors que les espoirs, élites et masters s'élançeront à 14h30 pour 14 boucles à parcourir.

L'épreuve sera aussi l'occasion de faire le point sur le niveau du cyclisme en Brabant wallon, même si, de manière générale, le Brabançon wallon n'est pas le plus assidu à prendre part aux épreuves de sa province.

Mais qui sait, avec les années, les mentalités vont-elles enfin évoluer positivement. Il y va de l'avenir de la petite reine en Brabant wallon