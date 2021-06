La reprise de la saison cycliste en Brabant wallon passera par Rigenée (Villers-la-Ville) ce dimanche 13 juin, grâce à l’Entente Cycliste de Wallonie de Ludovic Draux. Une journée dédiée à la petite reine et c’est peu de le dire puisque les dames élites auront également leur propre épreuve, les organisateurs prévoyant en effet quatre courses.

C’est à 10h30 en effet que les dames entreront en lice, pour la satisfaction de Ludivine Henrion, responsable pour le Brabant wallon mais également à la tête de l’équipe féminine Bingoal Wallonie Bruxelles Ladies. "C’est une très bonne chose et j’espère que les filles vont rebondir sur la main tendue et se déplaceront nombreuses pour participer à cette course. Les épreuves en Wallonie sont très rares, il n’est pas toujours évident de trouver sa place dans le calendrier face à la Flandre qui est très active. On a déjà constaté aussi par le passé que les féminines craignaient la Wallonie et ses circuits parfois plus sélectifs qu’au Nord du pays. Du côté de notre équipe, c’est une excellente occasion donnée à toutes celles qui ne seront pas à la coupe de Belgique, de gagner en expérience et de progresser".

Ludivine Henrion se réjouit du programme de ce mois de juin assez copieux.

"Nous avons en effet pas mal de boulot au niveau du staff, mais c’est tant mieux. Du côté des filles, elles attendent de rouler, donc elles vont pouvoir en profiter. Après, nous aurons le championnat de Belgique avec des ambitions puisque cette année, un maillot est également prévu pour les équipes de club. Jusqu’ici, nous avons chaque fois terminé avec la première fille/club aux courses où nous étions présentes avec les continentales…"

Dimanche, 16 circuits de 4,6 km sont au programme des féminines qui seront suivies par les masters C et D et les cadets à 12h30 (55km) puis les masters B et A dès 14h15 (64 km) avec, enfin, les élites 2, élites 3, espoirs et juniors à 16h16 avec 73,92 km pour clôturer la journée.