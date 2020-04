Cyrille Ndongo-Keller (Wavre Sports): "La ville doit revenir sur sa décision, nous ne partirons pas" © sterpigny Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny

L’investisseur australien du club wavrien a donné sa version et affirmé sa position.



Il y a quelques jours, la Ville de Wavre a signifié au club de Wavre Sports qu’elle rompait la convention d’occupation des infrastructures passée entre la ville et le club pour plusieurs manquements. Dans la foulée, les autorités communales annonçaient confier les infrastructures au club de Wavre-Limal, laissant Wavre Sports sans terrain pour la saison prochaine.



Si dans un premier temps les dirigeants ont préféré ne pas réagir à chaud, Cyrille Ndongo-Keller a contacté les journalistes par téléphone ce vendredi pour donner sa version et affirmer ses positions dans le dossier. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’investisseur australien est furieux. "Je vais essayer de rester correct mais ce que l’on est en train de vivre est scandaleux. Une convention, ça se respecte dans les deux sens. Ici, c’est de l’abus de pouvoir. Ceux qui ont pris une telle décision ne devraient pas pouvoir exercer au nom du contribuable. Avec une telle décision, la ville met 300 jeunes à la rue à l’aube d’une nouvelle saison. C’est malheureux, je trouve ça complètement déplorable mais voilà ce qui se passe quand la politique se mêle du sport", fustige Cyrille Ndongo-Keller.