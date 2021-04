Alan Gérard est une figure bien connue dans le monde du football bruxellois et brabançon. Celui qui se lance aujourd’hui dans un nouveau projet d’école de gardiens au RCS Nivellois a connu un parcours plus qu’atypique. Originaire de l’Île Maurice, abandonné à la naissance, il arrive en Belgique via l’adoption.

Très vite, le foot s’invite dans sa vie et sa première affiliation se fait au White Star. Il y aura ensuite le RWDM et Anderlecht, où il côtoie Deschacht, Vanden Borre et Kompany.