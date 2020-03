Ce qu'il s'est passé en D3B amateurs.

Voici les résumés de la soirée:

Olympic 4 – 1 Patro Maasmechelen

A la maison, l'Olympic entendait bien signer un beau succès. Rosa optait pour un schéma offensif, avec la présence de deux attaquants. Ouamri et Jatta devaient trouver le moyen de faire sauter le verrou adverse. Le plan a rapidement fonctionné. Après seulement trois minutes, Jatta trouvait Ouamri : 1-0 ! L'Olympic s'offrait deux énormes occasions. Mais le ballon touchait le cadre ou était dévié par Belin. Dans la foulée, les visiteurs héritaient d'un penalty pour une faute de main de Laurent. Mombongo égalisait. Mais Charleroi ne craquait pas. Ouamri inscrivait deux nouveaux buts ! La Neuville laissait expliquer sa joie.



Au retour des vestiaires, Ouamri alertait Belin. A l'heure de jeu, le gardien gagnait un niveau duel face à l'attaquant. Après l'heure de jeu, Azevedo loupait une occasion en or. Mais à dix minutes du terme, pour rouspétances, Carratta était exclu. Lamort donnait au score son allure définitive.



L'Olympic a décroché un succès important dans l'optique du maintien. A noter que Mombongo s'est rendu dans la tribune pour trouver un supporter qui aurait tenu des propos racistes durant la partie, au coup de sifflet final.



Fiche technique:



Arbitre : M. Meys.

Avertissements : Khaida, Laurent, Mombongo, Regales, Reuten, Achaoui.

Exclusion : 79e Carratta (2cj)

Les buts : 3e Ouamri (1-0), 36e Mombongo sur pen. (1-1), 39e Ouamri (2-1), 43e Ouamri (3-1), 89e Lamort (4-1)

Olympic : Moricini; Thibaut (74e Achaoui), Castellana, Laurent, Van Den Kerkhof, Vanderbecq, Khaida, Jiyar, Sbaa; Ouamri (85e Lamort), Jatta (68e Wala Zock).

Eisden : Belin; Kenne, Claessens (76e Gronski), Renson, Swerten (46e Vrijsen); Berben (62e Regales), Carratta, Reuten, Azevedo; Brouwers, Mombongo.

Tubize 1 - 1 URLC

Un nul qui n’arrange personne

Tubize décroche un point important contre La Louvière, adversaire direct pour le maintien

Comme trop souvent cette saison, Tubize s’est retrouvé mené au score. Comme trop peu souvent cette saison, Tubize est parvenu à décrocher un point. Et celui-ci est mérité tant La Louvière s’est montrée bien pâle une fois devant au marquoir. Les hommes de Xavier Robert ont laissé les Sang et Or revenir dans le coup alors qu’ils pouvaient prendre un bon bol d’air avec un succès en bas de tableau.

Et c’est fort logiquement que les locaux égalisèrent sur un penalty de Toure. Ali Moussa aurait même pu faire directement 2-1 après ce but mais Cremers était impérial dans le dernier quart d’heure. Le portier visiteur sauvait aussi les meubles sur un coup franc d’El Omari puis sur le rebond d’Aarab. En face, De Bie eut des arrêts moins difficiles à effectuer mais qui permirent à Tubize de prendre le point de l’espoir dans sa mission survie. Il s’agit du troisième partage en quatre journées pour la troupe de Laurent Demol. Tout comme pour La Louvière qui recevra Heist ce samedi soir. L’AFC ira à Seraing.

Fiche technique:

Tubize : De Bie ; Delhaye, Aarab, Tawaba, Gueulette ; Garcia (79e Bouchentouf), Mukanya (89e Van Onsem), Cachenaut, Keita (57e Ali Moussa) ; El Omari, Toure.

La Louvière : Cremers ; Locigno (77e Herzallah), Kouyate, Felix, Verboom (87e Kahail) ; Nganga, Marquis (69e Perreira) ; Delbergue, Ghesquiere, Dansoko ; Dahmane

Arbitre : M. Antoine.

Avertissements : De Bie, Ghesquiere, Cachenaut, Dahmane, Locigno, Ali Moussa, Kouyate, Toure.

Exclusion : Cachenaut (2e jaune)

Les buts : 13e Ghesquiere 0-1, 74e Toure sur penalty 1-1.

Tessenderlo 0 – 1 Seraing: Une opération en or

Les métallos confortent leur place dans le top 4.

Comment Thes, deuxième mais n’ayant pas demandé la licence et restant sur deux revers, allait-il accueillir les Métallos ? Avec envie et détermination, même si Seraing prenait rapidement l’avance suite à un mouvement aussi magnifique que limpide. Suite à une talonnade d’Al Badaoui, Sanogo pouvait faire parler sa vitesse de course sur le flanc gauche avant d’adresser un centre vers Gueye, dont la reprise était imprenable.

Cependant, avec cet avantage, les Sérésiens commençaient à subir et à jouer un peu trop bas. Ne sachant pas conserver le cuir et balançant de longs ballons vite de retour, ce sont les Limbourgeois qui maîtrisaient les échanges. Se ménageant quelques situations de but sans véritable danger. Mais le match était nerveux, comme le certifient les huit cartes jaunes de la première période.

Dès le retour des vestiaires, Vermijl échappait à la vigilance de la défense liégeoise tout en oublier de cadrer son tir une fois face à Werner. Les Rouge&Noir jouaient avec le feu, face à des locaux en manque d’inspiration et manquant de plus en plus de justesse. Tout comme Seraing en contre-attaque. Sentant qu’une mauvaise surprise pouvait survenir lors des dernières minutes, Emilio Ferrera renforçait sa défense en introduisant Wagane Faye. Hassan montant d’un cran.

Sans avoir été brillant, Seraing réalise une superbe opération.

Fiche technique:

Tessenderlo : Brughmans; Hulsmans, Spruyt (67e Bammens), Vanaken, Christiaens, Battista; Kerckhofs; Veremijl (62e El Ansri), Deferm, Stefani (71e Jeunen); Martin Suarez.

Seraing : Werner; Hassan, Machado, Boulenger, Kilota; Mouhli (71e Stevance), Pierrot, Sabaouni, Sanogo (90e Cascio); Al Badaoui, Gueye (84e Faye).

Arbitre : M. Cornelis

Avertissements : Hulsmans, Martin Suarez, Brughmans, Vermijl, Kerckhofs, Vanaken, Kilota, Mouhli, Sabaouni, Al Badaoui, Hassan, Boulenger.

Le but : 16e Gueye (0-1)