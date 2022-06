Les Castors Braine ont annoncé leur roster 2022-2023 ce samedi.

On connaissait depuis quelques semaines les destinations nationales de Sam Van Buggenhout (Phantoms Boom), Tesse Kapenga (Waregem), Lynn Hering (Spirou Ladies Charleroi) et Chadia Samsam (Brunehaut). Tandis que Berezhynska et Hamilton-Carter ont mis un terme à leur carrière, il est acquis que Dornstauder, Konig (Charleville), Lisowa et Ramette poursuivront leur carrière à l’étranger. Arrivée en fin de saison, l’Ukrainienne Balaban a rejoint son mari en Lituanie.

L’équipe n’a conservé que l’Américaine Jessica Lindstrom. Le noyau brainois s’appuiera sur un groupe de 14 joueuses. (...)