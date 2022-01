Intérimaire depuis son entrée en fonction en novembre dernier, Mohamed Bouhmidi est confirmé au poste de T1 et ce jusqu’à la fin de saison.





Du côté de la Royale Union Tubize-Braine, la trêve fut mise à profit pour faire le point sur la situation du staff en place à la tête de l’équipe A. On le sait, en novembre dernier, et à la suite d’un triste bilan de 1/18, Tibor Balog fut remercié et remplacé (à ce moment-là encore temporairement) par son T2 Mohamed Bouhmidi.

Si en changeant de tacticien, la direction espérait créer un choc psychologique histoire de relancer la machine et recommencer à engranger des points, on peut dire qu’elle fut inspirée en confiant les rênes de l’équipe à Bouhmidi. En cinq semaines, ce dernier, bien accompagné par son staff composé par Damien Broothaers et Joseph Metagne, sera parvenu a comptabilisé un bilan de 12/15 mais surtout à remobiliser l’ensemble du groupe. C’est donc tout naturellement que la direction sportive de la RUTB, avec à sa tête Thierry Hazard et Raymond Langendries, a confirmé ce lundi après-midi le staff jusqu’au terme de la saison.