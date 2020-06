D2 ACFF: Enzo Bellia rejoint l'AFC Tubize © AFC Tubize Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

A la recherche d'un nouveau défi après son aventure à Deux-Acren, le médian revient à l'AFC.



L'AFC Tubize vient d'acter le retour au bercail d'un ancien de la maison sang et or avec le transfert d'Enzo Bellia.



Milieu de terrain, âgé de 29 ans, Enzo a débuté à Anderlecht. Il a transité par les écoles de jeunes de Mouscron, Lokeren, du Sporting de Charleroi et de l'AFC Tubize. Il a ensuite joué au Brussels, à La Louvière, Namur et Rebecq. La saison dernière, il évoluait en D2 amateurs à la RE Acren-Lessines.