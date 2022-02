Si tout laissait penser que Garlito ferait son grand retour sous le maillot de Tubize, c’est finalement chez le voisin rebecquois qu’il s’engage. Une arrivée qui comble le départ inopiné d’Ilias Sbaa.



Alors qu’il s’entraînait depuis deux mois avec son ancien club tubizien et que tout laissait croire qu’il s’engagerait sous les couleurs de la RUTB, Shean Garlito (ex RWDM et plus de 160 matchs avec l’AFC Tubize) a finalement signé à Rebecq sur le gong (il reste une formalité administrative à régler au niveau de la FIFA car il s’agit d’un transfert international).

Si cela peut être perçu par certains comme une manœuvre quelque peu atypique de la part de la RUS Rebecquoise vis-à-vis de son voisin, son président tient à s’expliquer, tant les bonnes et cordiales relations qu’il partage avec la RUTB sont importantes à ses yeux."Shean n’aurait jamais dû se retrouver chez nous. C’est un concours de circonstances qui nous a amenés à prendre contact avec lui, lundi en toute fin de journée", note le président Demolie.

Si on en croit le président rebecquois, l’histoire remonte au départ de Mathieu Herbecq cet été. "Lorsque Mathieu a décidé de nous quitter, on a décidé de le remplacer par Valentin Kouamé, un ex-pro qui a évolué en D1 Luxembourgeoise et qui était sans club depuis un long moment, souligne Thierry Demolie. Mais on s’est retrouvé face à des démarches administratives très, voire trop compliquées, ce qui ne nous a pas permis de l’affilier à temps pour le début de championnat. Du coup, on s’est, en toute dernière minute, tourné vers Ilias Sbaa, fin août."