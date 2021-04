D2 ACFF: Kevin De Wolf (RAAL) rejoint Rebecq Brabant Wallon Sébastien Sterpigny La gardien revient en Brabant wallon, lui qui avait déjà porté les couleurs du RCS Brainois. © Ultra Pix

Après quatre saisons passées à la RAAl, Kevin De Wolf avant annoncé en mars dernier qu'il ne serait plus Louviérois la saison prochaine. Finalement, c'est en D2 ACFF que le gardien va rebondir puisqu'il s'est engagé à la RUS Rebecquoise.



Un nouveau défi pour le gardien de 30 ans et un retour en Brabant wallon pour celui qui avait déjà porté les couleurs du RCS Brainois. "Rebecq est pour moi un club familial, ce que j’apprécie. De plus, l’ambition affichée correspond à mes attentes sportives. J’ai hâte de découvrir ou redécouvrir mes nouveaux équipiers afin de pouvoir en découdre sur le terrain. Petite anecdote, mon papa est décédé il y a 3 ans et son dernier match où il m’a vu jouer entre les perches c’était à Rebecq où la Raal l’avait remporté en match de préparation", a-t-il confié sur le compte Facebook du club rebecquois.