D2 ACFF: Le match Jette-Rebecq prévu mercredi est à nouveau reporté Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Un nouveau cas de Covid-19 a été détecté dans les rangs rebecquois. © Moisse

En raison du Covid-19 et deux cas détectés au sein de son équipe première, la RUS Rebecquoise n’a pas encore disputé la moindre rencontre de championnat en D2 ACFF. Dimitri Leurquin et ses troupes pensaient enfin pouvoir lancer leur saison ce mercredi en disputant une rencontre reprogrammée face au RSD Jette mais ce ne sera pas le cas.



En effet, un nouveau cas de Covid-19 a été détecté au sein de l’effectif rebecquois et la rencontre est à nouveau reportée. La rencontre prévue samedi prochain face à Meux est également reportée.