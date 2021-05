D2 ACFF: Léandro Bailly passe de Tubize à Rebecq Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Le milieu offensif de 25 ans avait besoin d'un nouveau challenge. © RUS Rebecquoise

Nouveau transfert entrant pour la RUS Rebecquoise qui acte l'arrivée de Léandro Bailly en provenance de l'AFC Tubize.



Passé par le White Star, La Louvière Centre, les Frans Borains, Durbuy et la RAAL, le milieu offensif avait besoin d'un nouveau défi. " J’avais besoin d’un nouveau challenge et le projet décrit par le président m’a séduit. De plus, je connais le coach ainsi que plusieurs joueurs et avant tout Rebecq est un club familial", a-t-il confié.