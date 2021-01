D2 ACFF: Matthew Verhaeren n’est plus le manager de Rebecq Brabant Wallon Sébastien Sterpigny L’ancien joueur, devenu ensuite manager de Rebecq, souhaite relever d’autres défis. © Moisse

Ce mardi soir, Matthew Verhaeren nous a indiqué qu’il n’était plus le manager de Rebecq. Une décision qui n’est en rien liée à la situation actuelle que nous vivons ou à une mésentente avec la direction rebecquoise. "Aucun désaccord ou dispute n’en est la cause, plutôt l’envie de relever d’autres défis. C’était une décision difficile", nous a-t-il précisé.



D’autant plus que Matthew Verhaeren a tout connu avec Rebecq, lui qui faisait déjà partie de l’effectif lorsque le club évoluait encore dans les séries provinciales. "Je suis fier et heureux d’avoir fait partie de ce projet. Je ne sais pas dire quel fut mon meilleur souvenir, tant il y en a eu…