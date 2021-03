D2 ACFF: Quentin Laurent (Olympic) signe à Rebecq Brabant Wallon Sébastien Sterpigny L'ancien défenseur de Tubize et l'Olympic va apporter toute son expérience aux Rebecquois. © Rebecq

La RUS Rebecquoise vient de s'offrir une belle dose d'expérience avec le transfert de Quentin Laurent, le défenseur de l'Olympic qui a connu le haut niveau avec l'AFC Tubize. "Laurent nous vient de l’Olympic de Charleroi, il a également été capitaine de l’AFC Tubize, c’est un joueur chevronné et de la région, il apportera à l’équipe et aux plus jeunes toute son expérience qu’il a acquit dans les divisions supérieures", indique le club.



Quentin Laurent explique son choix. "Rebecq est un club renommé dans le Brabant, le président et le projet sportif m’ont séduit et de plus le club n’est pas très loin de chez moi", a-t-il confié.



Ce transfert s'ajoute aux arrivées de Lou Wallaert, Gianni Cordaro et Galvez Lopez Jessy.