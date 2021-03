D2 ACFF: Rebecq fait le point sur son effectif pour la prochaine saison Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny Qui part? Qui reste? Qui arrive? Le club rebecquois fait le point. © Moisse

Ces derniers jours ont été plutôt animés du côté de la RUS Rebecquoise avec pas mal de changements tant dans l'effectif que dans l'encadrement. L'occasion pour le club de faire un petit point sur la situation actuelle.



Pour cette saison la RUS Rebecquoise pourra encore compter dans son effectif : De Reymaeker Andrew, Vervondel Baptiste, Camargo Andrei, Delsanne Constant, Demolie Régis, Herbecq Mathieu, Piret William, Depotbecker Thomas, Di Vita Massimo, Di Vita Alessio, Baillet Blaise, Delaunoit Denis.



Transferts entrants :

Cordaro Gianni de retour au club après un passage à Mons, Francs Borains et Chatelet.

Wallaert Lou de retour au club après un passage à la Raal.



Ne feront plus partie de la famille RUS Rebecquoise :

Verhaeren Matthew, Delanghe Jean-Luc, Lahaye Damien, Achaoui Achraf, Mucci Anthony, Dassonville Valentin, Cagnina Guido, Maluka Jordy, Mukota Arnaud, Pina Eugenio, Poto Mees Akhenaten, Olivera Barroso Michaël. "Nous leurs souhaitons le meilleur."



La composition du staff

T1 : Nasca Luigi

T2 : Leurquin Dimitri

Entraineur Gardiens : Thielemans Jean-Marc

Kiné : Boddegeem Ben

Président : Demolie Thierry

Team Manager : Torfs Christian (sportif), Simon Laurent (communication)

Délégués : Oster Luc, Simon Laurent

Responsable équipements et matériels : Heylen Gustave