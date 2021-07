D2 ACFF: Rebecq recrute un défenseur formé à Mouscron Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Florian Devel, 19 ans, a effectué toutes ses classes Royal Excel Mouscron. © Rebecq

La RUS Rebecquoise renforce son secteur défensif avec l'arrivée de Florien Devel. Le défenseur de 19 ans a été formé dès son plus jeune âge au Royal Excel Mouscron. Il est également passé durant deux saisons en équipe réserve du RWDM.



Un joueur ravi de ce nouveau challenge. "Rebecq est avant tout un club familial avec de vraies personnes et de vraies valeurs. C’est aussi un club avec un très beau palmarès et toujours ambitieux. Je suis content d’intégrer le noyau afin d’acquérir de l’expérience vu mon jeune âge. Un nouveau challenge qui m’attend", a-t-il indiqué.