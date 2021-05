D2 ACFF: Un ancien attaquant du Standard et du RWDM signe à Rebecq Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Le club rebecquois attire Moussa Traoré, attaquant passé notamment par le Standard, le White Star ou encore le RWDM. © Sterpigny

Joli coup réalisé par la RUS Rebecquoise qui vient d'acter l'arrivée d'un certain Moussa Traoré. Attaquant qui a porté les couleurs du Standard de Liège, il est également passé par des clubs comme le White Star, l'AFC Tubize ou encore le RWDM.



L'attaquant de 31 ans devrait apporter toute son expérience aux Rebecquoise. "Le président et le coach m’ont séduit avec leur projet. De plus, Rebecq est un club familial", a indiqué l'attaquant.