Le gardien a annoncé la nouvelle sur la page Facebook du club flandrien.

© D. R.

Un départ du côté de l'AFC Tubize avec celui de l'un de ses gardiens, Noa Depotre. Formé à Mouscron, et après deux saisons passées au sein du club sang et or, ce jeune gardien de 18 ans à peine a annoncé qu'il porterait les couleurs du KSC Lokeren-Temse la saison prochaine.