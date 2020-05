D2 amateurs: Philippe Liard sur le point de rechausser les crampons et de s'engager à l'AFC Tubize © Sterpigny Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Alors qu’il devait se lancer dans une carrière d’entraîneur, l'ancien médian du RWDM et de Tubize pourrait revenir sur les pelouses.



En décembre dernier, Philippe Liard annonçait qu’il quittait le RWDM. Quelques semaines plus tard, le joueur confirmait qu’il mettait un terme à sa carrière de joueur pour se lancer dans le coaching, en acceptant un rôle de T2 à Renaix.



Mais six mois plus tard, Philippe Liard pourrait bien rechausser les crampons pour s’engager à… l’AFC Tubize, club dont il a porté les couleurs avec succès de 2012 à 2016. Un retour qui semble plus que probable puisque le principal intéressé nous a confirmé l’information de nos collègues de L’Avenir, nous précisant qu’il n’y avait plus que quelques détails à régler et que les chances de le voir effectuer son retour à Tubize étaient grandes.