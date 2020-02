Brabant Wallon D2 amateurs: Rebecq prolonge quatre de ses cadres Sébastien Sterpigny

Herbecq, Delsanne, Oliveira et Wallaert ont rempilé pour une saison supplémentaire.



La saison n’est pas encore terminée à Rebecq, loin de là même puisque l’équipe peut toujours espérer décrocher une participation au tour final, mais la direction n’attend pas la fin de la saison pour préparer la suivante.



Dans ce cadre, le club a annoncé que Mathieu Herbecq, Lou Wallaert, Constant Delsanne et Mika Oliveira porteront encore les couleurs de la RUS Rebecquoise l’année prochaine. "D’autres discussions sont actuellement en cours et nous vous tiendrons au courant des évolutions au sein du noyau", ajoute le club sur sa page Facebook.