D2 amateurs: Un espoir du RWDM s'engage à l'AFC Tubize © AFC Tubize Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Zayd El Kandoussi vient renforcer l'effectif sang et or. L'AFC Tubize poursuit son mercato tout en gardant une philosophie de recrutement axée sur la jeunesse. Dans ce cadre, le club brabançon vient d'acter l'arrivée du jeune Zayd El Kandoussi.



L'attaquant qui a fêté ses 18 ans le 19 juin dernier a débuté au Black Star. Il a ensuite joué à Ritterklub Jette et au Sporting Bruxelles. En 2018 il arrive au RWDM où il jouait avec les espoirs la saison dernière.