D3 ACFF: Dorian Tshimanga passe de Stockel au RCS Brainois Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Le jeune ailier de 21 ans va franchir un cap en rejoignant l'échelon national. © DR

Nouveau transfert entrant du côté du RCS Brainois qui acte l'arrivée de Dorian Tshimanga, le jeune ailier de 21 ans formé à Diegem et qui évoluait au ROFC Stockel la saison dernière. "Fils de Serge que l’on a bien connu au RJ Wavre, Dorian apportera sa vitesse et sa percussion et sera le dernier renfort pour la prochaine saison. Bienvenue Dorian et déjà beaucoup de succès sous nos couleurs", indique le club brainois.