D3 ACFF: Romain De Pascale rejoint le RCS Brainois Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Le joueur de flanc revient à Braine, 15 ans plus tard. © DR

Nouveau transfert du côté du RCS Brainois qui acte l'arrivée de Romain De Pascale, un ancien de la maison qui rentre au bercail après des passages à Tubize, Valenciennes et ensuite au sein du club de Tenerife du CD Marino.



"Il y a 15 ans Romain faisait ses premiers pas prometteurs au RCS Brainois et très vite l’AFC Tubize et par la suite le FC Valenciennes repéraient ses multiples qualités. Après avoir flirté avec le noyau professionnel du KAS Eupen, Romain relevait le challenge du club de Tenerife du CD Marino, mais le Covid rendait trop compliqué la poursuite de son contrat canarien.

Romain, qui peut évoluer sur les deux flancs, a choisi de rejoindre le projet sportif du RCSB pour repartir du bon pied dans un club qu’il connaît bien et qui est à un jet de ballon de son jardin .

Bon retour à la maison Romain, à 22 ans tu as encore tout ton avenir sportif devant toi", indique le comité du club brainois.