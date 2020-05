D3 amateurs: Le Wallonia Walhain espère toujours rester aux Boscailles © Sterpigny Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Le club a également affirmé qu’il s’alignerait bel et bien en D3 amateurs la saison prochaine.



Depuis que la commune de Walhain a lancé un appel à projets pour la création d’un nouveau club de football à Walhain et que le FC Walhain est né dans la foulée, l’avenir du Wallonia Walhain est devenu très incertain. Le club pourra-t-il encore évoluer aux Boscailles la saison prochaine? S’alignera-t-il toujours en D3 amateurs? Un rapprochement avec Durbuy est-il envisagé comme le rapportent certaines rumeurs ces dernières semaines? Autant de questions que beaucoup de personnes se posent mais que Chakib Maimouni, le vice-président du club, a clarifié auprès de nos confrères de La Capitale.



Pour lui, pas question de fusionner avec Durbuy mais bien de conserver une équipe du Wallonia Walhain en D3 amateurs et… aux Boscailles. "À l’heure actuelle, je n’ai reçu aucune communication de la commune. Donc, je considère que nous sommes toujours aux Boscailles. En effet, une convention ne se rompt pas comme cela. Et, si nous ne pouvons plus, effectivement, jouer à Walhain, il existe un tas de possibilités dans un rayon de 30 kilomètres", a affirmé Chakib Maimouni.