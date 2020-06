D3: Jodoigne souhaite rester en D3B, Namur veut évoluer en D3A © sterpigny Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Les deux clubs désirent switcher de série et vont envoyer une demande commune.



Les propositions de séries sont sorties ce dimanche pour les championnats de D2 et D3 amateurs, avec un changement notoire pour les clubs brabançons, le passage de Jodoigne de la série B à la série A, de quoi rassembler tous les clubs de la région dans une même série.



Une proposition qui n’arrange toutefois pas les Jodoignois, eux qui se plaisent finalement bien dans la série B en compagnie des clubs liégeois et luxembourgeois. "Nous avons appris à connaitre ces équipes et nous nous plaisons dans cette série. Concernant les distances, hormis Habay-la-Neuve et Raeren, elles restaient raisonnables. De plus, devoir aller jusqu’à Tournai ou Ath en passant dans la série A ne nous arrange pas, d’autant que cela nous causerait des difficultés avec un passage obligatoire par le ring de Bruxelles", explique Jean Winnepenninckx, le président de Jodoigne.



Du coup, la RAS va envoyer un courrier à l’ACFF afin de changer de série. Une solution qui pourrait d’ailleurs arranger l'UR Namur, versé dans la série B, et qui souhaite évoluer dans la série A. "Nous avons pris contact avec nos homologues namurois qui sont également demandeurs d’un changement de série. Nous avons donc décidé ensemble d’envoyer un courrier à l’ACFF afin de switcher de série. Tout dépendra bien sûr d’autres demandes éventuelles mais ce qui est sûr, c’est que nous avons envie rester dans la B."