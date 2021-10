Les Jaune et Bleu ont eu quinze jours pour préparer la venue du Crossing Schaerbeek. Un adversaire qui n’est pas en grande forme en D3A ACFF…

"On avait déjà eu une bonne discussion après Mons afin de déterminer où étaient les couacs, ressortir les bonnes choses et s’intéresser aux moins bonnes, souligne le coach, Pascal Pilotte. On ne va pas tout balayer du revers de la main car notre première mi-temps était peut-être notre meilleure depuis le début de la saison. Certains facteurs peuvent expliquer ce qui s’est passé en deuxième et qui nous empêche chaque fois de décrocher la victoire finale. On manque de concentration et d’agressivité à certains moments, ce qu’on n’a pas eu lors de la victoire contre Tournai, et il ne faut pas douter de notre potentiel."

Braine a disputé une bonne joute amicale, mardi, contre Genappe (5-3). « Après une bonne semaine de travail et avoir profité d’un week-end libre, on a donné du temps de jeu à ceux qui en manquent et on a encore fait une longue séance jeudi pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions mentales avant une rencontre importante. Car le Crossing ne sera pas un client facile. Ils ne sont pas dans une bonne période, comme nous, même si eux n’ont pas les mêmes ambitions. Cela dit, on est chez nous et il faut tout faire pour prendre les trois points, mais on aura besoin des ressources physiques et mentales afin d’y parvenir."