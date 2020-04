D3A amateurs: Julien Drugmand sera le T2 de Thierry Blindenbergh à Braine © huge Brabant WallonExclusif Sébastien Sterpigny

Celui qui était actif à l'Olympic retrouvera son ancien coach de Walhain.



Suite au départ de Sakalis pour le Léopold, Thierry Blindenbergh était à la recherche d’un nouveau T2 pour la saison prochaine. C’est désormais chose faite puisque Julien Drugmand vient de s’engager au RCS Brainois pour assurer ce rôle d’entraîneur adjoint.



De quoi permettre aux deux hommes de se retrouver puisqu’il y a quelques années, Thierry Blindenbergh était l’entraîneur de Julien Drugmand au Wallonia Walhain. "J’ai eu Julien comme joueur pendant trois ans à Walhain. C’est une grosse pointure et je suis content de l’attirer. C’est une plus value pour Braine d’avoir un élément comme Julien dans staff, un garçon avec tant de qualité et de respect. C’est quelqu’un sur qui je pourrai m’appuyer et en qui j’aurai confiance à 2000% car nous partageons la même vision du football et nous sommes des amis de longue date", confie Thierry Blindenbergh.



Avec l’arrivée de Julien Drugmand comme T2, le staff de Thierry Blindenbergh est désormais complet puisque Michael Lacluyse sera le préparateur physique et Esteban Salido l’entraîneur des gardiens.