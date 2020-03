D3A amateurs: Kano et Roulez ont signé au RCS Brainois © Ultraspix Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Le club a également annoncé les reconductions de contrat de plusieurs cadres de l'équipe actuelle.



Après les départs annoncés de Rosmolen et Toussaint pour l'UR Namur, c'est du côté des arrivées que le RCS Brainois se montre actif avec les signatures d'Aziz Kano et Michael Roulez, deux joueurs que Thierry Blindenbergh avait eu sous ses ordres au Wallonia Walhain.



Le club annonce également les prolongations de plusieurs joueurs comme Maurice Weynants, Damien Lagrange, Sébastien Patureau, Nicolas Maeyens, Bryan Provost, Jeremy Hoffman et Julien Vandewalle.