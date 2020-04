D3A amateurs: Kevin Serville passe du Léo à Braine © sterpigny Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Après quatre saisons passées au stade Fallon, l'ancien du RWDM va retrouver Thierry Blindenbergh à Braine.



C'est sur son compte Facebook que Kevin Serville a annoncé qu'il quittait le Léo après quatre saisons passées au club pour s'engager avec le RCS Brainois.



"C’est une page qui se tourne, après 4 saisons au sein du Léo, j’ai décidé de relever un nouveau challenge. Je tenais à remercier tous les joueurs, coachs, délégués et bénévoles que j’ai pu côtoyer au fil des années et je tiens spécialement à remercier le président pour sa confiance et son respect envers moi. J’y ai vécu des hauts et des bas mais je garderai surtout le souvenir d’y avoir rencontré certains qui sont devenus plus que de simples coéquipiers. Je souhaite au plus vieux club bruxellois, tout le meilleur dans le futur", a-t-il indiqué.