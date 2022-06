D3B ACFF: Les frères Fransquet ont signé à Jodoigne Brabant Wallon Sébastien Braun Émilien et Djibril Fransquet sont Jodoignois. Émilien vient de Stockay en D2 amateurs, son frère du RFC Liège. © ras jodoigne

Responsable des transferts de la RAS Jodoigne, Olivier Lallemand vient de frapper un gros coup en faisant signer les frères Fransquet, Émilien et Djibril. "Suite au départ de Carlos Uhia pour Rochefort et, dernièrement, le fait que Dylan Gilson ait décidé à ne pas nous rejoindre pour rester à Bas-Oha pour des raisons professionnelles, on devait étoffer le noyau."



Si Djibril Fransquet, qui évoluait cette saison au RFC Liège, est plus un pari pour l’avenir vu son plus jeune âge (17 ans), son grand frère Émilien devrait apporter toute son expérience aux jeunes Canaris. "Il est gaucher, il a 28 ans, il était titulaire en D2 à Stockay et il va apporter son expérience à notre jeune équipe qui aime bien jouer au foot."



Avec une dizaine de recrues, le noyau de la RAS affiche maintenant complet. "C’est un noyau de qualité et je suis très content de ce que l’on a réalisé. On est parés."



Une première reprise aura lieu le 14 juin avec quelques entraînements jusqu’à la fin du mois avant la reprise officielle prévue le 16 juillet.