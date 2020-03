D3B amateurs: Fabrice Silvagni ne sera plus l’entraineur de Jodoigne la saison prochaine © sterpigny Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

L'entraîneur ne sera resté qu'une saison à la tête de la formation brabançonne.



Arrivé l'été dernier, suite au titre de P1 et la montée en D3 amateurs, Fabrice Silvagni ne sera plus l'entraîneur de Jodoigne la saison prochaine comme l'a annoncé le club ce mardi matin.



"Le club remercie Fabrice d’avoir été son guide expérimenté pendant cette première saison en nationale et lui souhaite une belle suite de sa carrière. Si cette saison continue, il restera toutefois en poste jusqu’au 30 juin 2020", annonce le club.



Jodoigne qui se met dès maintenant à la recherche de son remplaçant et ouvre les candidatures. "Le club lance dès ce jour sa recherche d’un nouveau coach pour la saison prochaine. Toute candidature doit être envoyée à jean.winnepenninckx@gmail.com Seule condition le candidat doit disposer du diplôme UEFA A."