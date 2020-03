D3B amateurs: Nathan Gosselain passe de Jodoigne à Verlaine: "Continuer ma progression" © Moisse Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Le jeune joueur, révélation de la saison à Jodoigne, souhaite passer un cap.



Révélation de cette saison à Jodoigne, le jeune Nathan Gosselain, scouté à plusieurs reprises par le Standard de Liège, évoluera bien en province de Liège la saison prochaine puisqu'il a décidé de rejoindre le club de Verlaine. Une annonce faite par le joueur lui-même au travers d'un message envers ses désormais anciennes couleurs:



"Ce message pour remercier chacun d'entre vous.

Président, entraîneur, joueurs (équipe première) et puis surtout vous chères supporters.

Suite à ma saison au sein de l'équipe première à Jodoigne en tant que jeune joueur , j'ai aujourd'hui l'opportunité de partir jouer dans d’autre club...

C'est avant tout continuer ma progression.

Mon jeune âge me permet d'être encore dans une évolution et je suis ambitieux ! Mes parents m'ont toujours glissé à l'oreille : fais de ta vie un rêve mais ne rêve pas ta vie. Donc je me dois de sortir de ma zone de confort afin de prendre un nouveau départ.

C'est avec le coeur gros et chargé de souvenirs que je prends cette décision car mon objectif est de monter étape par étape pour arriver le plus loin possible et vivre de ma passion. J'aurais tellement voulu vous l'annoncer de vive voix mais au vue de notre triste actualité je vous écris ces quelques lignes ...

Avec tout le respect sachez que Jodoigne est et restera un club familiale avec ses valeurs."