Les Brainois sont sortis frustrés de leur match face au Crossing Schaerbeek. Une nouvelle défaite dans une rencontre qui aurait pourtant pu basculer en leur faveur. "Nous avions bien entamé ce match. Nous étions bien en place en première mi-temps, nous n’avons rien laissé à cette équipe du Crossing, même si nous n’avons pas non plus été très dangereux. Nous avions bien débuté le second acte en obtenant un penalty que nous devions convertir pour obliger le Crossing à sortir et profiter des contres. Malheureusement, leur gardien arrête ce penalty et dans la foulée, nous encaissons le 0-1. Un double coup au moral qui nous a fait mal", explique Damien La Grange.

Avec ce nouveau revers, Braine se retrouve dans une position délicate, 12e du général, avec seulement quatre unités au compteur. Inquiétant ?