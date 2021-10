À 36 ans, David Vandenbroeck a décidé de raccrocher les crampons pour entamer une nouvelle carrière d’entraîneur du côté du FC Wiltz, le club de D1 luxembourgeoise dont il portait les couleurs. Son choix, sa nouvelle carrière qui débute mais aussi un coup dans le rétroviseur sur une carrière bien remplie, l’ancien joueur de l’AFC Tubize se livre.

David, pouvez-vous nous expliquer votre choix de mettre un terme à votre carrière de joueur pour entamer celle d’entraîneur ?

"Lorsque j’avais prolongé au FC Wiltz l’an dernier, le club m’avait déjà soumis l’idée d’intégrer un jour le staff du club. Cette idée a fait son cheminement dans ma tête, je m’imaginais collaborer avec l’entraîneur en place, même si par extension cela voulait dire mettre un terme à ma carrière de joueur. Et puis les choses se sont précipitées suite à la démission du coach. La direction est revenue vers moi en me disant que j’étais son choix n° 1 car je connaissais bien le groupe, le championnat et qu’elle ne cherchait pas à créer un choc psychologique. Par contre, ils m’ont dit que, si j’acceptais, je devais raccrocher les crampons. J’ai pris le temps de la réflexion et puis je me suis dit qu’à six mois près cela correspondait au timing évoqué avec la direction il y a quelques mois. J’ai donc fini par accepter."

C’était le bon moment pour raccrocher les crampons ?

"J’ai l’âge que j’ai. Même si je jouais encore tous les matchs, en termes de récupération et d’efforts, ça devenait plus compliqué à gérer. À 36 ans, vous vous posez la question de savoir quel est le bon moment pour arrêter. Certains le font en raison d’une grosse blessure, d’autres parce qu’ils ne prennent plus de plaisir ; moi, j’arrête car une belle opportunité se présente à moi. C’est une belle marque de confiance et de respect de la part du club."