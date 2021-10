David Vandenbroeck devient T1 du FC Wiltz 71 Brabant Wallon Sébastien Sterpigny L'ancien joueur de l'AFC Tubize débute un nouveau chapitre de sa carrière. © FC Wiltz

Arrivé à l'été 2020 au FC Wiltz, club de D1 luxembourgeoise, en qualité de joueur, David Vandenbroeck entame une nouvelle carrière dans le monde du football.



En effet, l'ancien défenseur de l'AFC Tubize notamment, vient d'être nommé T1 du FC Wiltz 71. Il a signé un contrat d'un an et demi comme T1, et met donc un terme à sa carrière de joueur.