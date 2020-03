La direction annonce avoir reçu un permis et des subsides d’Infrasports.

La propagation du Covid-19 paralyse les activités sportives à l’AFC Tubize, comme dans tous les clubs de football du royaume. Ce qui n’empêche pas les responsables de l’ASBL de faire avancer leurs dossiers en coulisses.

Le nouveau manager du club brabançon vient en effet de recevoir de bonnes nouvelles pour l’académie. “Nous avons bouclé le plan Talent Factory”, annonce Aubry De Koster. “Entre les deux terrains synthétiques, il y a un ancien bâtiment. C’est là que nous allons construire de nouvelles infrastructures. Nous avons déjà reçu le permis et les subsides d’Infrasports. Ce nouveau bâtiment va abriter une classe où pourront se donner des cours, ainsi que la maison des devoirs. Il y aura en plus des dortoirs et des studios, pour une vingtaine de personnes. Ils seront occupés par les joueurs de l’équipe première mais aussi les jeunes talents du club.”

© dr



© dr



Il l’avait déclaré dès sa prise de fonction dans la cité du Betchard, la priorité sera mise sur l’académie, avec l’objectif de lui redonner de l’importance. “Ce projet Talent Factory prend forme. On aimerait commencer la construction à la fin de la saison 2020-2021 et nous avançons bien.”

Une nouvelle positive dans un climat tout de même compliqué. “Le Coronavirus n’a pas trop d’impact sur nos finances pour le moment. Les joueurs sont payés à la prestation et très peu ont un contrat. De plus, les rentrées d’argent générées par les matchs à domicile comblaient juste les dépenses.”

Les joueurs de l’effectif devraient être mis au chômage technique, de quoi leur permettre de ne pas se retrouver sans revenu.

Les nouveaux investisseurs ? Il est encore trop tôt pour le moment. “Au niveau des sponsors, nous étions dans une bonne dynamique. Nous sommes parvenus à attirer deux sponsors par jour, au début. Sauf que là, vu le contexte, les entreprises hésitent à s’engager. Je suppose que la donne est identique dans les autres clubs. Ce n’est pas spécifique à l’AFC Tubize”, conclut Aubry De Koster.

La suspension des compétitions freine donc légèrement l’avancée du nouveau projet, mais pas l’ardeur de ses dirigeants, bien décidés à redresser la barre.