Le Royal Nivelles a annoncé ce lundi le décès de l’un de ses plus fidèles serviteurs. Hubert Collet (81 ans), a été secrétaire du club aclot pendant de longues années. Une fonction qu’il avait quittée en 2015.Personnage incontournable du club, personne de référence pour les adversaires qui débarquaient à la Dodaine et vrai bénévole dans l’âme (on ne compte pas les (tables qu’il a faites et le nombre de rencontres auquel il a assisté), Hubert Collet était apprécié de tou(te)s.En bord de terrain (souvent dans le coin dans la prolongation du banc nivellois), il avait toujours un bon mot à destination de l’arbitrage ou des encouragements à prodiguer aux Seniors et aux jeunes pousses nivelloises, dont plusieurs membres de sa famille. Passionné de son sport, il aimait le commenter et ‘refaire’ le match à l’issue des 40 minutes.La Rédaction de la DH adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.